Сочинение рассуждение на тему 70-летие Великой Победы

В нашем доме, на самом видном месте, висит портрет моего прадедушки. Я своего прадедушку не помню. Но мне кажется, что весь дух нашего дома, нашей семьи наполнен памятью о нем. В нашей семье ждали с войны сразу 3-х мужчин: Егимбаева Сыздыка, Егимбаева Мукана, Егимбаева Толеу. Три брата - три такие разные и вместе с тем похожие судьбы. И чем ближе священная дата – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, тем чаще вспоминают о них их дети, родственники, потому что их судьба навсегда переплелась с войной.Это большой подарок судьбы, что герои нашей семьи пришли живыми с войны. Они выполнили свой воинский долг, став солдатами- освободителями, а после войны выполнили свое человеческое предназначение, дав жизнь своим детям, а значит и мне.В числе тех, кто с первых дней сражался на фронтах войны, был старший брат Мукан. До войны работал чабаном. Когда все мужчины были призваны на защиту родины, Мукан Ильясович не был исключением. В одной из боевых операций стрелковая часть, где служил Мукан, попала в окружение. Сам Мукан получил тяжелое ранение в ногу. На поле боя он пролежал двенадцать дней, пока его случайно не нашли санитары. Попал в госпиталь, где ногу пришлось ампутировать. Пролечившись в госпитале, в 1944 году Мукан возвращается, но вернуться пришлось не на передовую, а домой, но уже без ноги. Все, что приходилось делать в своей жизни, он выполнял честно и по совести. Пройдя через испытания, послевоенные невзгоды, он не озлобился, не растерял душевных качеств. Старался отдавать все свои силы народу. Ему был дан дар свыше: его руки обладали воистину целебными свойствами. Скольким людям он принес исцеление, занимаясь лечением переломов, ушибов, вывихов суставов и просто помогал добрым словом, советом. Всегда приветливый, гостеприимный, ничего не требующий ни от кого человек. Был награжден медалями «За смелость и отвагу»,юбилейными медалями в честь «Дня Победы»». Умер он на 73 году жизни в 1974 году. Без вести пропал на войне и мой прадедушка Сыздык. На него прабабушка получила две похоронки, но в семье не теряли надежды, что солдат вернется домой. И тогда, когда, казалось бы, иссякла вся надежда, спустя два с половиной года после окончания войны в семью пришла радостная, долгожданная весть: Сыздык жив, едет домой. По рассказам прабабушки, 1944 году прадедушка попал в плен. Чудом оставшись в живых, долгое время находился в наших лагерях, где в отношении бывших военнопленных проводилась спецпроверка органами НКВД. В то время пребывание в плену считалось «позорным пятном» в автобиографии человека. Более 2-х лет Сыздык провел в исправительной ссылке в г. Сталинске Кемеровской области. Работал слесарем, землекопом, получал благодарственные письма от руководства треста «Сталинскпромстрой», но надежда о возвращении домой не покидала его. В 1948 году его дело об освобождении из плена было раскрыто, и его оправдали. И когда он вернулся, на его груди сверкали боевые медали: «За боевые заслуги», «За отвагу». Сыздыка в Иртышском районе знали и почитали многие люди старшего поколения. Долгие годы работал чабаном. Дедушка через всю свою жизнь пронес прекрасные качества, воспитанные его отцом: скромность, мужество, щедрость, честность, преданность своему делу, любовь к Родине, к людям, к самой жизни. Но все это время он носил в груди вражеский осколок снаряда над самым сердцем, который особенно мучил его в последние годы жизни. За свои заслуги награжден медалью «50—лет Вооруженных сил СССР», юбилейными медалями в честь « Дня Победы».Славный боевой путь прошел и третий брат - Толеу. Воевал в разведке, был командиром противотанкового орудия, участвовал в боях при освобождении Праги, Будапешта. Награжден орденом Боевого красного Знамени», медалью «За отвагу», «За боевые заслуги»,»За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией 1941-1945гг.» .Умер, не дожив всего один день до 50-летия Победы.Ушли из жизни эти стойкие и мужественные солдаты, хлебнув горя за свою долгую и трудную, но вместе с тем, честно и достойно прожитую жизнь. Всю жизнь для моих дедушек самым главным и долгожданным праздником был День Победы. Их уже нет рядом с нами. Нет рядом и моей прабабушки, которая не дожила до 70-летия Великой Победы несколько месяцев. Но мы - их дети, внуки, правнуки вновь и вновь вспоминаем о них с особой теплотой и нежностью.Мне кажется, что вот и сейчас они смотрят на нас в ожидании грядущего великого праздника и словно спрашивают: «Как вы его встретите? Будете ли вспоминать о нас? Что будете рассказывать в этот день и про этот день?» Я знаю, что я всегда буду помнить своих дедушек и думать о них, а значить буду помнить о том, что когда-то была война. Какое счастье, что эти мальчишки – Егимбаев Сыздык, Егимбаев Мукан, Егимбаев Толеу – победили тогда! Какое счастье, что сейчас нет войны! Они, наши дедушки – фронтовики, всей своей жизнью призывали и призывают всех нас беречь мир и любить жизнь!