Сочинение рассуждение на тему 70-летие Великой Победы

Сочинение рассуждение на тему 70-летие Великой Победы

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В нашем доме, на самом видном месте, висит портрет моего  прадедушки. Я своего  прадедушку   не помню.  Но  мне  кажется, что весь дух нашего  дома, нашей семьи  наполнен памятью о нем. В нашей семье  ждали с войны сразу 3-х мужчин: Егимбаева Сыздыка, Егимбаева Мукана, Егимбаева Толеу. Три брата - три такие разные и вместе с тем  похожие судьбы. И чем ближе священная  дата – 70-летие Победы в Великой Отечественной  войне, тем чаще вспоминают о них  их дети, родственники, потому что их  судьба  навсегда переплелась  с войной.Это большой  подарок судьбы, что  герои нашей семьи  пришли  живыми с войны. Они выполнили свой воинский долг, став солдатами- освободителями, а после войны выполнили свое человеческое предназначение, дав жизнь своим детям, а значит и мне.В числе  тех, кто  с первых дней   сражался на фронтах войны, был  старший брат Мукан. До войны работал чабаном. Когда  все  мужчины  были призваны на защиту родины, Мукан  Ильясович не был исключением. В одной из боевых операций  стрелковая  часть, где служил Мукан,  попала в окружение. Сам Мукан получил тяжелое ранение в ногу.  На поле боя он пролежал  двенадцать дней, пока его случайно не нашли санитары. Попал в госпиталь, где ногу пришлось ампутировать.  Пролечившись в госпитале, в 1944 году Мукан  возвращается, но вернуться пришлось не на передовую, а домой, но уже без  ноги. Все,  что приходилось делать в своей жизни, он выполнял честно и по совести. Пройдя через испытания, послевоенные невзгоды, он не озлобился, не растерял душевных качеств. Старался отдавать все свои силы  народу. Ему был дан дар свыше: его руки  обладали воистину целебными свойствами. Скольким людям он принес исцеление, занимаясь лечением  переломов, ушибов, вывихов суставов и просто помогал добрым словом, советом. Всегда приветливый, гостеприимный, ничего не требующий  ни от кого человек.  Был награжден медалями «За смелость и  отвагу»,юбилейными медалями  в честь «Дня Победы»». Умер  он  на 73 году жизни в 1974 году. Без вести  пропал на войне  и мой прадедушка Сыздык. На него прабабушка получила две похоронки, но в семье не теряли надежды, что солдат  вернется домой. И тогда, когда,  казалось бы,  иссякла вся надежда, спустя два  с половиной года  после окончания войны в семью пришла радостная, долгожданная весть: Сыздык жив, едет домой.   По рассказам  прабабушки,  1944 году  прадедушка  попал в плен. Чудом оставшись в живых, долгое время находился в наших лагерях, где в отношении бывших военнопленных  проводилась спецпроверка  органами  НКВД. В то время пребывание в плену  считалось «позорным пятном»  в автобиографии человека. Более 2-х лет Сыздык провел  в исправительной ссылке  в г. Сталинске  Кемеровской области. Работал слесарем,  землекопом, получал благодарственные письма от руководства  треста «Сталинскпромстрой», но надежда о возвращении домой  не покидала его. В 1948 году его дело  об освобождении  из плена было раскрыто,  и его оправдали. И когда он вернулся,   на его груди сверкали  боевые медали: «За боевые  заслуги», «За отвагу». Сыздыка в Иртышском районе знали и почитали многие люди старшего поколения. Долгие годы работал чабаном. Дедушка  через всю свою жизнь пронес прекрасные  качества, воспитанные его отцом: скромность, мужество, щедрость, честность, преданность своему делу, любовь к Родине, к людям, к самой жизни. Но все это время  он носил в груди  вражеский осколок снаряда над самым сердцем, который особенно мучил  его в последние годы жизни. За свои заслуги награжден  медалью «50—лет Вооруженных сил СССР», юбилейными медалями в честь « Дня Победы».Славный боевой путь  прошел и третий брат - Толеу.  Воевал в разведке,  был командиром противотанкового орудия, участвовал в боях   при освобождении  Праги,  Будапешта. Награжден орденом Боевого красного Знамени», медалью «За отвагу», «За боевые заслуги»,»За взятие  Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией 1941-1945гг.» .Умер, не дожив всего один день до 50-летия Победы.Ушли из жизни эти стойкие и мужественные солдаты, хлебнув горя за свою долгую и трудную, но вместе с тем, честно и достойно прожитую жизнь. Всю жизнь для моих дедушек самым  главным  и долгожданным  праздником был День Победы. Их уже нет рядом с нами. Нет рядом и моей прабабушки, которая не дожила до 70-летия Великой Победы несколько месяцев. Но мы - их дети, внуки,  правнуки  вновь и вновь вспоминаем о них    с  особой теплотой и  нежностью.Мне кажется, что вот и сейчас они смотрят на нас в ожидании грядущего великого  праздника  и  словно спрашивают: «Как вы его встретите? Будете  ли вспоминать о нас? Что будете рассказывать  в этот день и про этот день?» Я знаю, что  я всегда  буду помнить   своих  дедушек  и думать  о них, а  значить    буду помнить о том, что когда-то  была  война. Какое счастье, что эти мальчишки – Егимбаев Сыздык, Егимбаев Мукан, Егимбаев Толеу – победили тогда! Какое счастье, что сейчас нет войны!  Они, наши дедушки – фронтовики, всей своей жизнью призывали и призывают всех нас беречь мир и любить жизнь!
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