Сочинение рассуждение на тему Дружба это

Дружба нужна всем, даже тем, кто это отрицает. И маленькому ребенку, и старику, и богатому занятому человеку. Дружба основывается на общих интересах, взаимоподдержке, понимании и, самое главное, на доверии. Когда людям не о чем разговаривать, то им просто нет смысла общаться. Друг - это очень важный человек в жизни каждого из нас. Временами хочется ч кем-то поговорить, поделиться своими проблемами и секретами, излить душу. В такие моменты без друзей приходится очень плохо, ведь самым сокровенным можно поделиться только с по-настоящему близким и проверенным человеком. "Просто друзьям" такого не расскажешь. В свои тайны и глубины своих мыслей я посвящаю только одного человека - лучшую подругу. От остальных она отличается тем, что действительно мне доверяет и доказала, что я тоже могу ей верить. Настоящий друг не станет постоянно рассказывать только о себе, не станет делать из вас "жилетку" и вечно плакаться. Он обязательно выслушает вас и с ним вы можете просто весело провести время: расслабиться, посмеяться, обсуждать понравившийся фильм или что-либо еше, все на свете. Друзья познаются не только в беде, но и в радости. К сожалению, очень много людей не ценят ни своих друзей, ни дружбу вообще. Но... Когда-то и в их жизни наступит тот момент, когда они почувствуют, что им чего-то не хватает, чего-то очень близкого и родного, будто частички души. Вот тогда люди и начнут ценить это высокое чувство - дружбу. Друга вы не сможете выиграть в лотерею или просто найти на улице. Дружба - очень сложные отношения. Они не возникают сразу, из ничего. Любые отношения, в том числе и дружбу, нужно строить, и строить на протяжении долгого времени. Выкладывать каждый "кирпичик", каждую "ступенечка". Это самый тяжкий труд - построить дружбу, обрести ее и потом сохранить, не потерять. Искусство дружбы дано далеко не всем. Это очень тонкая наука. Самолюбивые, тщеславные и меркантильные люди не способны дружить по-настоящему. Они любят только самих себя и из дружбы пытаются вытянуть максимум выгоды для себя. Дружба очень важна для меня и своих двоих лучших подруг я очень ценю и уважаю. Они - самое дорогое, что есть в моей жизни и я ни под каким предлогом не хочу их потерять