Сочинение-рассуждение на тему "Каждый ли человек может быть учителем"

Как я понимаю это выражение . Хорошим учителем нельзя просто стать, чтобы стать им, надо долго учиться , много общаться с детьми и надо не просто учиться , нужно быть рожденным для этого . В подтверждение моему тезису , приведу примеры . Так в предложениях двадцать шесть – тридцать один , говорится что чтобы быть хорошим учителем , надо хорошо знать предмет , хорошо его преподавать . Но . И надо любить учеников , и только когда полюбишь своих учеников , ты станешь самым лучшим и хорошим учителем для них. Так же к теме “хороший учитель ” обращались многие другие писатели и поэты . стихотворении Марка Львовского , говорится что, если учитель взялся за класс , то это будет его любимый класс, ученики этого класса будут любить его . Он будит учить для них лучше всех. Это и есть хороший учитель . И так , действительно ! Хорошим учителем стать нелегко и не каждый на это способен! Взято с http://www.kritika24.ru/page.php?id=5265