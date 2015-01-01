сочинение рассуждение на тему какой поступок можно назвать благородным

Благородный поступок - это поступок, который выражает мужество и нравственность. Очень часто его делают из добродетельных и великодушных побуждений. Но, к сожалению, люди забыли, что такое нравственность, и мало кто уже совершает благородные поступки. Редко сейчас увидишь людей, которые переводят бабушку через дорогу. Я считаю, что каждый может это исправить и сделать этот мир добрее. Начните с малого, при выходе из автобуса подайте руку девушке или женщине, уступите место, помогите вынести тяжелую сумку. И вы удивитесь, как много в этой жизни улыбок и благодарностей.