Сочинение рассуждение на тему русский язык как развивающиеся явление

Проблема развития языка как явления культуры или лингвистики не нова для языкознания; к ней в той или иной степени подходили многие лингвисты.Язык, в основном, понимают как единство в его трех разновидностях: как письменный, то есть зафиксированный графическими средствами на каком-то материале (камне, глине, дереве, бумаге), как устный, то есть произносимый человеком в виде прозаической или поэтической речи или пропеваемый в песне, наконец, как часть внутренней речи, то есть как произвольное представление в человеческом сознании, обычно проговариваемое собственным голосом. Любая культура развивается, прежде всего, как народная, то есть как некое единство традиций и новаций, признаваемой и употребляемое всем этносом. В этом смысле можно говорить о национальном языке как о специфической системе кодирования понятий в слове, присущей всему этносу. Тем самым можно различать национальные языки: английский, французский, немецкий, русский и т.д. С развитием технологий, сфер жизни человека можно проследить тенденцию появления в обороте речи людей новых понятияй, слов, словосочетаний, жаргонов, что безусловно доказывает, что язык-прежде всего явление динамического плана, явление постоянно развивающиеся. Главным пунктом такой динамики,развития является словотворчество.