Сочинение-рассуждение на тему СОВЕСТЬ. Как вы понимаете значение "Совесть-чуткий страж поступков", взяв в качестве тезиса данное вами определение.Помо гите пожалуйста.

Слово «совесть» довольно часто встречается в нашей речи. Мы говорим о человеке: «Он бессовестный» или «Он совестли­вый». Часто мы обращаемся к самому себе с тем же вопросом — о совести. Себя охарактеризовать намного сложнее. А ведь имен­но со словом «совесть» связана вся наша жизнь. Именно на примерах человеческой совести и строятся наши отношения: внутрисемейные, внутришкольные… и просто че­ловеческие. Вы обещали позвонить по телефону и не позвонили — забы­ли. Вы опоздали на свидание, деловую встречу, а то и вовсе не пришли, сославшись на нездоровье или на другую причину. Мы довольно часто совершаем такие поступки, не придавая им боль­шого значения, не замечая их и прощая друг другу. А ведь дело все в той же совести, о которой мы говорим. «В конце концов, не на этом строятся отношения между людьми», — скажут некоторые. И ошибутся. Совестью, по-моему, должен измеряться любой поступок, который человек со­вершает или уже совершил. Это должно стать правилом жизни. С юных лет надо научиться заставлять себя делать не толь­ко то, что хочется, а и то, что надо; не только для себя, но и для других, а еще лучше во имя других. Только тогда ты можешь спокойно жить, так сказать, по совести, потому что она — но­вый лучший советчик.