Сочинение рассуждение на тему телеграмма паустовский срочно

В сочинении автор рассказывает о старушке по имени Катерина Петровна, и о ее дочери Насте. О том, как Настя не успела на похороны своей матери. На мой взгляд, главная мысль рассказа о том, что следует беречь своих родителей. Нам никогда нельзя забывать о них. Нельзя забывать о том как они воспитывали нас, как каждую минуту были с нами, может даже просто мысленно. А мы не обращали на это никакого внимания. При чтении задаешься вопросом: была ли Настя сама виновата в том, что не успела к матери? можно ли назвать ее жестокой, бесчеловечной? На мой взгляд, Настя и виновата, и не виновата в то же время. Ведь если мы внимательно прочитаем рассказ, то поймем, что Настя любила всех: и маму - она отправляла ей деньги, и злого скульптора Тимофеева - она заботилась о выставке, и многих других. Но, когда Настя получила телеграмму от матери, она подумала: "Куда сейчас ехать? У меня куча дел!!" Возвращаясь в началу рассказа подведем итог, что все нужно делать вовремя! Говорить близким о том, что ты любишь их и ценишь. Несмотря ни на что искать моменты для того, чтоб навестить своих близких.