сочинение-рассуждение на тему:материнская любовь.

Восславим женщину - Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке -от лучей солнца и от молока матери, -вот что насыщает нас любовью к жизни. М. Горький О матерях можно рассказывать бесконечно. Их миллионы, и каждая несет в сердце подвиг - материнскую любовь. Женщины всех рас, говорящие на разных языках.. . опаленные солнцем и едва согретые им на Крайнем севере, - все они сестры в едином, беспокойном порыве чувства. Одинаковы, когда подносят ребенка к груди. Одно и то же томящее радостное чувство испытывают они, склоняясь над своим детенышем.. . Сердце их говорит на едином языке мира, и каждый, если в нем есть хоть атом человечности, скажет: «Лучшая мать - моя мать» , ибо нет предела ее нежности, кто бы она ни была, какая бы кровь ни заставляла биться ее сердце.. . Если бы столько добра, сколько излучает сердце матери, излучалось бы им на всех окружающих, зло погибло бы, как чахоточная палочка под чистым, могущественным лучом солнца. Мне кажется, что о маме говорить трудно. Трудно потому, что, говоря о самом близком, самом дорогом человеке, боишься недосказать чего - то, с первого взгляда маленького и незаметного, но на самом деле очень и очень главного. Мама всегда интересуется моими школьными делами, помогает справиться с некоторыми сложными вопросами в домашних заданиях, советует, что посмотреть в театре. Мама часто говорит со мною о жизни, рассказывает о своих делах, о книгах, которых я еще не прочел. Я очень люблю такие вечера. Я вижу ее немного усталое лицо с морщинками на лбу и около глаз, вижу ее глаза, такие добрые и ласковые Мне бы с тобою все время ладить, Все бы морщинки твои разглядеть. Может, затем стихи пишу, Что, сознавая мужскую силу, Так как у сердца меня носили, В сердце своем я тебя ношу. Еще в раннем детстве любой человек переживает «золотые дни» , когда впервые осознает, что самый необходимый человек на свете - мама. Я не отходил от нее ни на шаг. Боялся уснуть: вдруг сна уйдет? А когда просыпался, то первой моей мыслью было: где мама? ... Велика, волшебная, таинственная сторона, из которой приходят все люди. Из детства приходят. В него не возвращаются, нет ключей, нет мага, способного нас вернуть в эту страну. В детстве начинается человек. Начинается его любовь, нелюбовь, страх, сочувствие, сострадание. Вот какая она, эта страна, из которой выходят все люди. Самая яркая картина детства: утро. Мама будит меня. Она не дергает, не тормошит, не зовет, а прислоняется к моему лицу своей щекой или губами. Я раскрываю глаза. Мама уже умылась, причесалась. Каждое утро она такая: свежая, прохладная, кажется, будто она и не ложилась спать. Мама ни разу не пожаловалась мне на жизнь, на боль. Думаю, что это милосердие, которое она оказывает мне. Строки великих писателей и поэтов: Льва Толстого и Максима Горького, Чингиза Айтматова и Расула Гамзатова, Николая Рыленкова и Юрия Яковлева -помогают нам еще лучше понимать и ценить наших матерей. Так давайте еще раз подумаем о той, чье сердце, «Обогревая своей лучистой добротой» , всегда бьется рядом с нашим. Подумаем о своих матерях, об их любви к нам и о нашем вечном и неоплатном долге перед ними. «Пусть всегда будет мама» - в нашем сердце, в наших делах, в нашей памяти. Я не лгал никогда. Это ты меня так научила. И пока я вижу, мама, имя твое Я несу через жизнь как святыню. Будут годы идти. Яблоки падать в траву Будет солнце всходить, будут реки врываться в пустыню. ...Будет жизнь бушевать. Каждым атомом. Жилкою каждой. ...Люди! Братья мои! Берегите своих матерей! Настоящая мать человеку дается однажды.