Сочинение-рассуждение. Обьясните как вы понимаете смысл данного предложения из текста "НО он чувствовал в голосе длинноногой девчонки то, чего ему нед оставало". По тексту Ю.Яковлева УРС и КЭТ.

Смысл предложения:"но он чувствовал в голосе длинноногой девчонки то,чего ему не доставало" в том,что с Урсом никто никогда не разговаривал,он понимал не слова,а ласковый голос Кэт. Обратимся к тексту Яковлева и посмотрим,как слова девочки подействовали на Урса.Её голос понравился собаке,и она слушала Кэт и как будто участвовала в разговоре(40,41).Постепенно пёс привык к девочке и ждал её.Он был счастлив,когда его глядели,Люди боялись злобного пса,но Кэт знала,что он добряк. Исходя из сказанного,можно сделать вывод:очень важно для животных,чтобы люди были с ними добрыми,заботливыми.