сочинение-рассуждение по высказываниям взятым из учебника русского языка:"В русском языке достаточно красок, чтобы живо изобразить любую картину. Его огромный словарный запас позволяет передать самую сложную мысль". ...

При письменной передачи речи пунктуационные средства ставятся в конце предложения и внутри предложений между словами и группами слов. Знаки препинания служат средством синтаксического и интонационно-смыслового членения речи, указывают на смысловые отношения между частями высказывания и помогают читателю быстрее и правильнее понять содержание текста. Знаки препинания имеют большое значение для восприятия и понимания того, что хотел сказать автор. Они эмоционально нагружены. Для понимания роли восклицательных предложений в художественном тексте, необходимо понимать для чего они служат. А именно: служат они для передачи возвышенного эмоционального состояния или предупреждения.Например, в предложении(..) Данные средства позволяют насыщать произведение эмоциями и яркими красками заставляя читающего сопереживать происходящему на страницах произведения и при определенной степени силы воображения даже представлять себя участником происходящего.Например, предложение(...) Прав был К.Паустовский, сравнивания знаки препинания с нотными знаками: они руководят интонацией, помогают автору оформить мысли и передать чувства. Без сомнения, восклицательный знак – очень важный пунктуационный знак, без которого смысл предложения был бы не ясен.