Сочинение-рассуждение почему надо быть максимально внимательным при использовании магии (не менее 300 слов)] Это нам задал учитесь, не нужно именно 300,сколько сможете,хоть по предложению. Пожалуйста

Очень много программ по телевизору посвящено теме магии. Люди относятся по-разному. Кто-то привораживает,кто-то отвораживает. Некоторые обращаются к магам ,находясь в крайнем отчаянии.Например,в случае ,когда врачи бессильны.А близкие не готовы расстаться с любимыми или родственниками. Также часто обращаются в случаях ,когда пропадают дети ,либо ,опять же родные,любимые люди.Чаще всего полиция бессильна. Судить таких людей нельзя.огромное горе заставляет их обращаться к " волшебникам ". Наука считает магию - шарлотанством. Они её не признают . Учёные всегда доказывают какую-либо теорию.А доказать или опровергнуть магию - невозможно. В неё либо верят,либо не верят. Нам СМИ (средства массовой информации ) показывают и рассказывают о случаях,которые связанны с магией.И сообщают о том,что существует Белая магия и Чёрная магия. Как относится к этому -каждый выбирает сам. Но ,единственное о чём предупреждают как Белые,так и Чёрные маги-это то,что взаимодействовать с магией должен профессионал. Дилетант может покалечить свою судьбу и жизнь,а так же искалечить судьбу и жизнь родных. В этом все маги единодушны. Ну,а ежели люди двух противоборствующих сторон объединены в одном понятии,значит,что здравомыслящий человек прислушается , и не полезет в ту сферу,о чём понятия не имеет. Они так же предупреждают о том,чтобы люди не доверяли брошюрам ,которые продаются всюду,т.к. люди,которые их написали -не сведующие в этой теме . Насоящая магия передаётся строго выбранному человеку и совершенно секретно.А ,напечатанная в продаже информация-придумки..За неё никто ответственности не несёт. Это надо понимать. Уффф..........