сочинение-рассуждение публицистического характера на тему о явлении духовного бытия России-песне

Духовное бытие в обществе Тенякова О.М. За последнее десятилетие в нашей стране произошли серьезные изменения в политической и социокультурной сферах жизни общества. В связи с процессом модернизации, ломкой прежней ценностной системы и утверждением новой , понятия “духовного бытия”, “духовности”, “ментальности” становятся все более актуальными. Если исходить из того, что бытие, основной предмет онтологии, - это категория, фиксирующая основу существования , то категория духовного бытия является основой духовного существования личности и общества. Совместная деятельность индивидов в социуме с необходимостью порождает объективированное или интерсубъективное духовное, то есть такие духовные образования, которые являются уже не просто достоянием отдельных индивидов, а достоянием сообщества индивидов, достоянием духовной культуры общества. Одной из форм выражения объективного духовного является человеческий язык. В языке объективируются результаты работы индивидуальных сознаний, и сокровенная мысль индивида, за которой стоит работа всей его психики, становится достоянием общества. Она как бы перестает принадлежать к миру субъективного духа, приобретая объективное существование как не зависимое от психического мира отдельного индивида . Существуют разные взгляды на природу и характер связей языка и общества. Одни ученые считают, что развитие и существование языка полностью детерминировано развитием и существованием общества., другие – что язык развивается и функционирует по своим собственным законам. Американские и некоторые западноевропейские лингвисты разделяют гипотезу Сепира-Уорфа, согласно которой специфика языка обусловливает специфику духовной культуры данного общества . К достоянию духовной культуры социума, формам общественного духа, относятся все формы общественного сознания: наука, религия, философия, мораль, искусство и т.д. Общественное сознание - это целостное духовное явление. Усвоение его содержания является главным условием обретения духовности, формирования мировоззрения, социальных потребностей и интересов личности и общества. Понятие духовного бытия и духовности тесно связаны. В светски-материалистическом смысле духовность есть добровольный выбор индивидом важнейших общественных ценностей и идеалов и подчинение своей жизни их требованиям . По отношению к отдельному человеку о духовности часто говорят как о преобладании в человеке духовных, нравственных, интеллектуальных качеств (ценностей) над материальными запросами . В современную эпоху глобальных перемен особое значение приобретают абсолютные ценности добра, красоты, истины и веры как фундаментальные основания соответствующих форм духовной культуры, предполагающие гармонию, меру, равновесие целостного мира человека и его конструктивного жизнеутверждения в культуре . Отрицание общечеловеческих нравственных ценностей приводит к нравственному отчуждению и бездуховности, которые, в свою очередь, порождают возрастающую девиантность поведения людей: суицид, пьянство, наркоманию и преступность, выступающие главной причиной стагнации общественной жизни. Обездушивающее влияние технической цивилизации ведет к потере живой и живительной связи человека с людьми .