Сочинение рассуждение "в чем сила промитея?"

Когда Зевс одолел своего отца Крона, и началась война с остальными титанами, Прометей принял сторону Зевса. По совету Прометея Зевс освободил из подземелья Киклопов, гигантов и сторуких великанов, и те приняли сторону Зевса, причем Киклопы подарили Зевсу стрелы-молнии. С помощью новых союзников и нового оружия Зевс одолел титанов и сбросил их в тартар. Согласно некоторым мифам, Зевс поручил Прометею возобновить на земле жизнь, выжженную молниями громовержца. Вместе с братом своим Эпиметеем, Прометей вылепил из глины животных и людей. Богиня Афина, сойдя с Олимпа, коснулась копьем каждого создания, и животные и люди ожили. Люди оказались жалкими и бессильными, но их судьба не интересовала олимпийских богов. И только Прометей не мог безучастно смотреть на людей, его печалила их судьба. На просьбы титана помочь людям Зевс отвечал отказом. И тогда Прометей решил ослушаться Зевса. Он посетил своего друга бога Гефеста и, улучив момент, выкрал из его кузницы искру божественного огня. Этот огонь Прометей дал людям и научил им пользоваться. И другие благодеяния сделал Прометей для людей (согласно трагедии Эсхила, V век до Р. Х.) . Благородный титан, наверняка зная, что ему угрожает гнев всесильного громовержца, научил людей числам, письму, чтению и ремеслам, научил строить дома, добывать и использовать металлы, показал стороны света, построил первый парусник и многое другое. Прометей спрятал в специальный ящик недуги и несчастья людей. Некоторое время Зевс ничего не знал о поступке Прометея, но рано или поздно все открылось ему. Гнев его был неописуем. Громовержца разгневало то, что люди стали подобны богам. Состоялся диалог Зевса и Прометея, в котором титан не признал себя виноватым, но заявил, что он исправил несправедливость, допущенную верховным богом, зато теперь люди счастливы и он, Прометей, тоже счастлив. Зевс изрекает издевательские (и в то же время вещие) слова, что раз Прометей помог людям, то пусть теперь люди помогут титану. Зевс не оставляет Прометея без наказания, но приказывает своим подчиненным Силе и Власти отвести титана в неведомые и далекие скифские земли к вершинам Кавказа и там приковать к скале, что и было исполнено. Но Прометей мужественно терпел муки и не раскаялся и не посчитал себя в чем-либо виноватым. Более того, Прометей заявил вслух, что он знает тайну бесславного падения Зевса, но не раскроет ее громовержцу, пока не будет освобожден.