Сочинение рассуждение по цитате поля рикера язык это то. благодаря чему с помощью чего мы выражаем себя и вещи

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Сочинение рассуждение по цитате поля рикера язык это то. благодаря чему с помощью чего мы выражаем себя и вещи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я понимаю,что из ОГЭ,верно?Нужна аргументация.Напишите в комментарий сюда два предложения в случайном порядке,и я вам помогу.
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