Сочинение роли сил зла в романе Мастер и Маргарита

Не буду расписывать сочинение, но могу сказать, что в романе "Мастер и Маргарита" Булгаков показал зло, как сторону справедливости и честности. Сатана и его свита не были плохими, как бы принято было считать, наоборот, они наказывали только двуличных и подлых людей. Например, проучили всех женщин на представлении за их жадность и скупость. А что там говорить о Маргарите. Она была бескорыстной и ничего не просила взамен за свою душу.