сочинение самая большая ценность в мире-жизнь

Жизнь человеку даётся совершенно бесплатно, ни одни родители в мире никогда не потребуют от своего ребёнка денег за то, что он появился на этот свет благодаря им. Они получают гораздо больше- его жизнь.Сначала малыш,потом подросток, взрослый человек и, наконец, старик - всю жизнь человек называет родителей самыми близкими людьми, готов ради них на всё, улыбается им, целует и каждую секунду думает о них. И это - его плат за жизнь, предоставленную ему этими людьми.Но мало получить жизнь и заплатить за неё.Важно также уметь её прожить. Важно решить для себя, кем ты будешь в жизни, важно найти свою цель и стремиться к ней каждый миг своей жизни, не теряя и дня! Важно жить так чтобы действительно жить! ведь можно жить так, чтоб потом рассказывать о своих приключениях.Важно набираться всего нового, замечая сразу всё вокруг себя, грустить и радоваться одновременно жить так как хочешь ты. Потому что жизнь очень ценная для нас!