Сочинение слова о полку Игореве на тему " В чем актуальность этого произведения в наши дни? "

Произведение «Слово о полку Игореве» , это не просто рассказ или былина, это - наша история, наши корни. Произведение нельзя просто читать, это трудно и невозможно, его надо прочувствовать. Когда начинаешь чтение, внутри начинает звучать тихая мелодия, она, то грустная, то, наполнена гордостью, то - состраданием. Смысл произведения улавливаешь не сразу, в начале, только напевность. Мы живем в огромной стране, но не чувствуем этого, а в произведении такая огромная ширь, читая его, представляешь просторы Руси, поля, луга, реки. Как автору удается передать такие ощущения? Какой необъятный талант позволяет сделать ему это? Русь просторная, многострадальная, противоречивая и бунтарская, - все в «Слове о полку Игореве» . Молодые князья, необдуманно положившие на поле брани русских воинов. Междоусобицы, героизм простых людей, понимание своих ошибок, актуально для наших дней. Происходят другие события, но ошибки нашего народа прежние.