сочинение сочинение на тему Мой друг ты подумай

Мой друг ты только подумай сколько всего интересного нас ждёт , а ты сидишь и смотришь тупо в свой телефон. Именно так начался мой день в школе! Петька меня сегодня весь день доставал -мой друг ты только подумай... Говорил он не переставая. -Остань от меня! Сказал я в конце дня. Он опустил голову вниз и тихо пошёл домой.Я,совсем не чувствуя вины отвернулся от него и тоже ушёл . Вечером , когда я сделал все уроки мама подошла ко мне и спросила меня:"Что сегодня нового ты узнал?" И тут я вспомнил как мой лучший друг Петя пытался рассказать столько всего интересного, а я его не слушал. Мне стало очень стыдно!На следующий день я пришёл в школу и стал извиняться перед Петькой . Он был очень грустным на тот момент. Я не сдержался и спросил , что же случилось. -понимаешь Колька у меня вчера собака умерла. Грустно произнёс Петька. -так почему же ты мне вчера не сказал об этом? Спросил я -я пытался, но ты не слушал меня. Я ходил вчера за тобой целый день и говорил:"Мой друг ты подумай , как же я теперь буду то без своей любимой Жучки?!"