Сочинение. Срочно! "Что такое жизненные ценности?" Не менее 70 слов.

Жизненные ценности - это то без чего человек не сможет прожить. Самая важная жизненная ценность это конечно родители, семья. Человек не может прожить без заботы, любви, внимания, поддержки. Родители самое важное в жизни. Мама и папа дарят нам жизнь. Жизненные ценности это совсем не деньги, крутые машины, огромные квартиры, а счастье, любовь, забота, внимание. Для всех родителей мира, самое важное это дети. Потому что свой собственный ребёнок, самое родное что есть в человеческой жизни. Любите своих родный и близких, это самая главная жизненная ценность.