Сочинение *уж небо осенньб дышало*

Деревья стоят в разноцветном уборе. Осенней порой листья , кружась , слетают с них и устилают землю разноцветным ковром. Осенью день на день не приходится. День дню не приказчик. Сегодня день стоит тихий, солнечный. Но , к сожалению, солнце уже не греет как летом. Взойдет красно солнце - прощай , светел месяц. На душе немного грустно… Осень напоминает мне художника, который все деревья и кусты раскрашивает яркими красками. Особенно красив в эту пору лес. Это изумительное видение . Справа, слева, впереди забелели березовые стволы.По дорожке справа и слева от меня притаились листья. Веселые голоса, шутки, смех разносятся по лесу. В теплом ,но сыром воздухе чувствуется дыхание осени. Солнце совсем не греет, но блестит ярче летнего.Вот дождь прошел, землю намочил. В лесах стоит грибная пора. Всякий гриб в руки берут, да не всякий в кузов кладут. В березовых рощах. Сосновых борах. Под раскидистыми лапами елей растет белый гриб. На полянках между молодыми соснами растут рыжики, которые прячутся под сухими опавшими листьями. Надо нагнуться и поискать их в сухой траве. Стоит ясный день.С утра был туман. Но к обеду погода разгулялась. Приближается конец сентября, а холода еще не наступали.