Сочинение в миниатюре ,описание комнаты личности
Разное
Сочинение в миниатюре ,описание комнаты личности
Ответ(ы):
Гость:
Сочинение-миниатюра. Комнаты личности. Личность - это человек со всем набором его врожденных и приобретенных свойств. Эти свойства: характер, темперамент, способности, задатки, образованность и т.д. В одном человеке сочетается так много разных сторон, они - будто комнаты в большом доме! Образно говоря, это комнаты нашей личности.
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