Сочинение в миниатюре ,описание комнаты личности

Разное
Сочинение в миниатюре ,описание комнаты личности
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сочинение-миниатюра. Комнаты личности. Личность - это человек со всем набором его врожденных и приобретенных свойств. Эти свойства: характер, темперамент, способности, задатки, образованность и т.д. В одном человеке сочетается так много разных сторон, они - будто комнаты в большом доме! Образно говоря, это комнаты нашей личности.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
С кем из немецких органистов старшего поколения был знаком и Иоганн Себастьян Бах? Помогите пожалуйста!
Ответить
Разное
Синтаксический разбор предложения .Эти игрушки собраны в музее игрушки в старинном городе Сергиевом Посаде ,расположенном недалеко от Москвы ...
Ответить
Разное
Уыза жарыан синоним
Ответить
Разное
Составьте из слов предложение:Тетрадь,тетрадка,девочка,вдруг.
Ответить
Разное
Плесневый гриб образован тонкими,разветвлёнными.......
Ответить
Разное
Спасибо очень помог ешо раз спасибо.
Ответить
Разное
Зробити звуковий аналіз слова Змагання
Ответить
Разное
Какие особенности строения и жизнедеятельности грибов объединяют их с растениями и какие с животными
Ответить
Разное
Яким мередіаном проходить лінія зміни дат?
Ответить
Разное
В каких случаях полный квадрат выделен правильно ? a) x2+6x-7=0 (x+3)2=16 б) 4x2-8x+3=0 (2x2-2)2=1 в) x2-4x-5=0 (x-2)2=16 г) x2+4x-12=0 (x+2)2=16 ...
Ответить