сочинение весенние каникулы!

Вот и пришла весна. Начался март, а вместе с ним наступили долгожданные каникулы! На улице светит яркое теплое солнце, появились первые проталины с подснежниками, побежали ручьи, с юга домой возвращаются перелетные птицы. Хорошо на улице! Ребята высыпали во двор поиграть в любимые игры. Никому не хочется сидеть дома: Саша и Петя гоняют на велосипедах, Маша и Коля учатся кататься на роликах, Катя, Оля и Валя играют с малышами в мяч, а остальные ребята играют в "Казаки-разбойники". А завтра мы договорились пойти в кинотеатр на премьеру интересного фильма. Мы стараемся, чтобы наши каникулы проходили интересно: мы играем на улице, ходим в библиотеку, музей, помогаем по дому. Ребята из нашего двора очень дружные и поэтому вместе нам весело! Хороши весенние каникулы!