сочинение я выпускник начальной школы

Кажется, что я совсем недавно пришел в первый класс, но вот уже заканчиваю четвертый год своей учебы. За четыре года я познал только азы всех предметов, но даже это стоило мне больших усилий. Скоро начнутся тестовые работы, предстоит огромная работа, но я уверен, что я справлюсь. В следующем году я буду учиться в большой школе, и это меня немного пугает. Ведь начальная школа- это маленький улей , в которой мы все вместе, одна семья.Я очень горд , я выпускник начальной школы!