Сочинение Запиши глаголы с помощью которых можно рассказать что делают Ребята в библиотеке Напиши сочинение по этим опорным глаголам заглавия Придумай самостоятельно глаголы которые ты подобрал нужно употребить в тексте форме н...
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Сочинение Запиши глаголы с помощью которых можно рассказать что делают Ребята в библиотеке Напиши сочинение по этим опорным глаголам заглавия Придумай самостоятельно глаголы которые ты подобрал нужно употребить в тексте форме настоящего времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нууу например Мы с ребятами решили пойти в библиотеку там мы выбирали книги Паша взял Война и мир а Лёша выбрал маленький принц мы дружно прочитали и вернули обратно
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