Сочинение "Здоровым быть выгодно"

Сочинение "Здоровым быть выгодно"

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Ответил Гость:
Можно написать про занятие спортом , про диеты, тренажерные залы , про низкоколорийное питание
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