сочинение"Человек о котором хотелось бы рассказать"Данко

Моя мама самая лучшая. Каждому известно, что нет на земле ближе и роднее человека, чем мама. С самых первых минут нашей жизни мы окружены ее теплом и заботой, ей, становясь старше, мы поверяем наши тайны и страхи, делимся с ней своими впечатлениями об окружающем нас мире и всегда рассчитываем на полную поддержку и понимание с ее стороны. Я хочу рассказать о своей Маме, моем самом близком и родном человеке. Мама… Это первое слово, которое я произнес, осознанно обращаясь к Ней. Все происходящее вокруг меня было связано с Ее присутствием. Впоследствии, немного повзрослев, я, наверное, не так часто думал о Ней, как в раннем детстве, но обо всех моих горестях и радостях я все равно, прежде всего, рассказывал именно Ей. Какая она, моя Мама? Можно найти миллионы слов, самых нежных и ласковых, красивых и достойных, но вряд ли смогут они отразить всю полноту моих чувств к Ней. Добрая и справедливая, ласковая и серьезная, смелая и нежная, сильная и чуткая и еще, еще… я не знаю – и все это вместе, одновременно! И каждый раз Она новая, разная и все-таки та же самая – моя, одна единственная! Мама – врач по призванию. Ее уважают ее коллеги, Ее боготворят больные, которых она лечит. И она по праву гордится своей профессией. Наверное, я мог бы бесконечно рассказывать о Ней, но свое короткое сочинение мне хочется закончить известными строками: Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! Пусть всегда будет Мама… Моя Мама… и пусть она всегда будет со мной.