Сочинение:"Что такое защита отечества , долг , обязанность,военная служба" Общество.СРОЧНО!
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Сочинение:"Что такое защита отечества , долг , обязанность,военная служба" Общество.СРОЧНО!
Ответ(ы):
Гость:
Искал и так и сяк , не нашел.
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