Сочинением рассуждение. На тему: какой подарок лучше? Сделанный своими руками и??и покупной 1. Тезис 2. Аргументы( не меньше 3) 3. Вывод
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Сочинением рассуждение. На тему: какой подарок лучше? Сделанный своими руками и??и покупной 1. Тезис 2. Аргументы( не меньше 3) 3. Вывод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что всегда приятно получить подарок своими руками , он сделан с душой и подарен замечательным человеком !!!Он наверно очень старался и делал специально , а покупной подарок можно купить в любое время по моему мнению подарок подаренный со всей душой и сделанный своими руками это очень приятно !!!
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