Сочинения на тему :"история России в произведениях Пушкина"("Полтава","Медный всадник","Борис Годунов") для 7класса

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Александр Сергеевич Пушкин – знаменитый русский писатель, поэт. Он создал множество различных произведений. Основной темой некоторых из них является история России. Пушкин всегда интересовался историей своей страны, своего рода. Он изучал архивные документы, ездил по тем местам, которые связаны с определенными событиями в отечественной истории. Историческим событиям, их влиянию на человеческие судьбы посвящены такие произведения А.С.Пушкина, как «История пугачевского бунта», «Песнь о вещем Олеге», «Полтава», «Борис Годунов», «Капитанская дочка», «Арап Петра Великого» и другие. Причем все эти произведения отличает не следование официальной точке зрения или мнению большинства о событии, а собственная оценка, собственное переосмысление роли события или исторической личности в жизни страны. Основу повести «Капитанская дочка» составляет восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Работая над произведением Александр Сергеевич побывал в местах, где прошел Пугачев со своим войском. Он изучил архивные документы, беседовал с очевидцами тех событий. И только после этого из-под его пера вышло произведение, в котором сам автор дает оценку изображаемым событиям. Вопреки официальной версии Пушкин изобразил Пугачева не злодеем, а живым человеком, который имеет собственные стремления, совершает ошибки, то есть, идет своим путем, делает то, что считает нужным. Автор симпатизирует своему герою, которому присущи и народная смекалка, и отвага, и милосердие, и способность отвечать добром на добро. Но при этом Пушкин осуждает его за жестокость. Он называет русский бунт «бессмысленным и беспощадным». По достоинству оценивает А.С.Пушкин дела во благо России. В поэме «Полтава» главное действующее лицо – Петр I. Автор показал величие человека, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы его государство стало могущественной державой. Петр изображен деятельным, сильным, способным вести за собой огромные массы людей. Читая произведения А.С.Пушкина, понимаешь, какое огромное значение придавал писатель истории своей страны, как он переосмысливал исторические уроки и давал им собственную оценку.