Сочинения про новый год

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Мой любимый праздник- это новый год! В нем очень много веселья и радости. Ты даришь подарки людям,родным и он и тебе.В новом году есть традиции, а также семейные. Волшебство, елка,гирлянда,мандарины,салат Оливье. Это все ассоциируется с новым годом.