Сочини и запиши маленькую сказочку о щенке или о птенце. Используй в ней слова: "ма??, да удал", "ему и горя мало".
Литература
Сочини и запиши маленькую сказочку о щенке или о птенце. Используй в ней слова: "ма??, да удал", "ему и горя мало".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном из моих соседних домов жил щенок. всем детишкам он нравился. он был милой окраски и никогда не кусался. в один из солнечных дней я вышел(вышла) на улицу выкинуть мусор, как вдруг этот щенок начал гавкать на птенца, который видимо упал с гнезда. этот птенец был очень мал, да удал. птенец спрятался в кустах, что бы щенок его не съел. я не могла(мог) долго следить за тем, как щенок пытается сцапать этого птенца, и отогнал(отогнала) щенка. птинец был очень напуган, так что я сразу положил(положила) его в гнездо.
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