Сочини и запиши маленькую сказочку о щенке или о птенце. Используй в ней слова: "ма??, да удал", "ему и горя мало".

Гость: Гость:

В одном из моих соседних домов жил щенок. всем детишкам он нравился. он был милой окраски и никогда не кусался. в один из солнечных дней я вышел(вышла) на улицу выкинуть мусор, как вдруг этот щенок начал гавкать на птенца, который видимо упал с гнезда. этот птенец был очень мал, да удал. птенец спрятался в кустах, что бы щенок его не съел. я не могла(мог) долго следить за тем, как щенок пытается сцапать этого птенца, и отогнал(отогнала) щенка. птинец был очень напуган, так что я сразу положил(положила) его в гнездо.