сочини мини сказку о подводном царстве и его жителях.

В одном подводном мире жил был морской царь и звали его Моникур . Он был добрым и любил детей, рыбок,крабиков там всяких. И была у него прекрасная дочка толи рыба, толи человек ,в общем необыкновенной красоты .Поподавшие коробли в безну морскую проподали но моряки выжевали блогодоря рыбкам и морскомы королю они вымывали их на берег. И однажды спустился маленький мальчик на дно морское и подружился со всеми морскими животными . Вскоре король узнал и полюбил мальчика как сына одорил его всем чем мог . Мальчик блогодорил его и был добрым и поэтому защищал рыбок от неприятелей ,а дочь короля влюбилась в него без ума. КОНЕЦ.