Сочинить четверостишье со словами слушать всегда говорить навсегда

Литература
Сочинить четверостишье со словами слушать всегда говорить навсегда
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Учитель нас слушать учил всегда Учил говорить ответы, Учил говорить слова. Запомним мы это, запомним навсегда!
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