Сочинить интересную историю о кенгуру и кенгурёнке. по этим вопросам, умеет ли бегать кенгуру? как он передвигается? для чего служит кенгуру длинный хвост? зачем кенгуру нужен карман?

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Мир животных многообразен. Многие животные по развитию в чем-то приближаются к человеку. Но есть у животных органы, которых у человека нет. Один из них – хвост.Огромные прыжки кенгуру делают с помощью длинных и мускулистых ног, а приземляясь, опираются на три точки - две задние лапы и хвост.Австралийский кенгуру бегать, как другие четвероногие животные, не умеет.Рождаются кенгуру всего через несколько недель после зачатия, при этом мама-кенгуру садится в определённую позу просунув хвост между ног, а детёныш (размером в этот момент меньше мизинца) переползает к ней в сумку, находит там сосок и присасывается к нему питаясь молоком.Без помощи хвоста ему не усидеть, ведь передние лапы у него очень короткие, они и на лапы-то не похожи, скорее не руки