Сочинить рассказ,о каком -нибудь случае,встрече,проишествии.Вставьте в походящем месте пейзаж(хотя бы 2-3 фразы)своего собеседника,встречного или случайного попутчика

Гость: Гость:

Однажды поздним вечером, шел я пешком по узенькой тропиночке и вдалеке вижу знакомого человека. Это оказался мой знакомый, у которого на лице читался страх. Он не заметил меня и снес меня с ног. Упав на холодную землю, я издал болезненный стон. Мой друг остановился и, оглянувшись, подал мне руку. И постояв молча пару минут, с дрожью в голосе друг рассказал мне: - Меня ищут, нужно поскорее бежать от сюда! - Что случилось? - Я должен им немалую сумму денег. - Но может ты отдашь тогда деньги? - У меня нет сбережений, поэтому остается лишь один вариант. Бежать. Я не мог ему помочь деньгами, но сбежать я помогу. Мы ведь друзья и товарищи. Решив уехать с ним куда-то далеко за горы, окружавшие наш город, мы направились в старую деревню, там точно нас никто не найдет. Удаляясь от опасности, мой друг смотрел куда-то за стекло, немного тусклым, потемневшим взглядом. " Меня окутывает тьма, кругом нет ярких красок. Видны только вершины гигантских деревьев, которые плавно покачиваются из стороны в сторону. А недалеко от них виднеется речка, с небольшим кирпичным мостиком. Похоже, где-то там новая жизнь.