Сочинить стих со словами: весна , ото сна , шумок , говорок , цветёт , хоровод , тепло , хотели , улететь , кругом , знакомо, из дома. Можно сочинить четверостишие. Можно сочинить четверостишие не из все слов. Можно стих из вс...
Литература
Сочинить стих со словами: весна , ото сна , шумок , говорок , цветёт , хоровод , тепло , хотели , улететь , кругом , знакомо, из дома. Можно сочинить четверостишие. Можно сочинить четверостишие не из все слов. Можно стих из всех слов. Можно сочинить стих не из всех слов. Пожалуйста! Помогите! Кто поможет 1 спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Весна очнулась ото сна, Вокруг шумок, всё-всё цветет! Водит яркий хоровод... Как тепло кругом! Хотели Погулять мы на неделе. Улетели знакомо из дома Но вернемся туда мы скоро... как-то так :D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Напиши предложения, расставив слова в правильном порядке 1 do you fruit eat 2 your friend English does speak 3 cows do bikes ride 4 rea...
Английский язык