Сочинить стих со словами: весна , ото сна , шумок , говорок , цветёт , хоровод , тепло , хотели , улететь , кругом , знакомо, из дома. Можно сочинить четверостишие. Можно сочинить четверостишие не из все слов. Можно стих из вс...

Литература

Сочинить стих со словами: весна , ото сна , шумок , говорок , цветёт , хоровод , тепло , хотели , улететь , кругом , знакомо, из дома. Можно сочинить четверостишие. Можно сочинить четверостишие не из все слов. Можно стих из всех слов. Можно сочинить стих не из всех слов. Пожалуйста! Помогите! Кто поможет 1 спасибо.

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