Сочините короткую басню с моралью: (красота до вечера а доброта навек)
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Сочините короткую басню с моралью: (красота до вечера а доброта навек)
Ответ(ы):
Гость:
Нез
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