Сочините лингвистическую сказку о том,как гости гости приходили к литературным с??овам. Подумайте, кто к ним мог прийти, кого страж мог пропустить и почему.

Гость: Гость:

Литературный замок сегодня открыт! Состоится праздничный бал, на который приглашены все литературные слова Книжного королевства! Король-литературовед радушно принимает у себя гостей. Страж стоит на пороге, ему разрешено принимать только тех, кто является истинным гражданином Книжного государства, то есть литературными словами. Цензура крайне строга! Внимание, гость! На пороге слово "плиз" хочет войти, но... его не пропустили. Страж-цензор заявил, что это слово полка не освоено русским языком. - Переоденьтесь в "пожалуйста", - предложили сленговому слову-приветствию "плиз", - и снова приходите..." А вот у дверей появилось слово " здравствуй!". - Можно мне? - скромно потоптавшись, спросило Здравствуй. - Конечно, мы очень рады Вас видеть, - кланяется цензор, пропуская.