Сочините небольшую волшебную сказку где то 12 строк

Жили-были два брата волка. Одного звали Вошка,другого Тошка. Ну вот была проблема. Вечно они спорили. Ну вот однажды пошли они в лес , погулять. Пришли,прикорнули и уснули. Но вдруг они увидели сыр,начали ссорится. Мимо проходила лиса. Взяла сыр и начала делить. Это не то,это тоже,не как не могла лиса поделить между Тошей и Вошей. Тогда досталось им по маленькому кусочку. Заплакали волчата,загоревали.И ни когда больше не ссорились.