Сочините пожалуйста сочинение на тему: "Как я ходил за грибами" 15 предложений

Настало утро. Я проснулся первым, и начал будить скорей родителей. Погода была солнечной и тёплой. Мы по завтракали и начали собираться за грибами в лес. В лесу было прохладно, осевшая на землю росса украшала травинки. И вот мы начали искать грибы. На земле было много опавших листьев с деревьев, поэтому искать грибы было сложнее, чем казалось. Я воскликнул от радости -,,Я нашёл гриб!". Я так радовался своей первой находке. Наши корзинки стали стремительно наполняться грибами. И вот наконец-то наши корзины до верху были наполнены. Но вот стали собираться тучки и мы пошли домой. Когда мы пришли домой мы стали все вместе перебирать грибы. Мне очень понравился наш поход за грибами!