Сочините сказку по схеме: зачин, герои, описание, событие, устойчивые фразы, чудесные помощники, враги, волшебные предметы, троекратные повторы, самый напряженный момент сказк и, награждение героя, концовка.nbsp;nbsp;...

Жил-был юноша по имени Сигизмунд. Был он влюблен в прекрасную принцессу Брунгильду. Она тоже любила его. Но ее отец, король Вредин не хотел, чтобы они поженились. И решил он погубить Сигизмунда, велев ему добыть волшебный меч-кладенец, который охранялся злым драконом, а в награду пообещал руку своей дочери. Не стал Сигизмунд откладывать дело в долгий ящик и немедля отправился в путь за тридевять земель. Проходя сквозь лесную чащу, он увидел, что неподалеку запутался в густых ветвях прекрасный конь. Сигизмунд решил помочь бедному животному и помог тому выбраться. В благодарность, конь в два счета домчал юношу до драконьего логова. Дракон не захотел отдать меч по-хорошему, и они с Сигизмундом вступили в смертный бой. Три дня и три ночи сражались они, пока дракон не свалил Сигизмунда с ног. Дракон раскрыл свою огромную пасть и собрался проглотить несчастного юношу, как букашку, но, в последний момент Сигизмунд увидел, что рядом лежит тот самый волшебный меч. Схватив его, он пронзил дракона. Когда Сигизмунд вернулся с волшебным мечом, королю пришлось выполнить свое обещание и отдать свою дочь в жены храброму юноше. Во время свадьбы король скончался от злости. Новым королем стал Сигизмунд, он мудро правил страной вместе со своей женой Брунгильдой еще много лет.