сочинить рассказ, заголовком которого будет пословица "был бы ум, будет и рубль"

Был бы ум, будет и рубль. Жили в одном маленьком городке два друга. Они дополняли друг друга. Один был ленив, а второй отдавался учебе с головой. Закончили они школу и возник вопрос о заработке. Друзья, чтобы не расставаться, пошли работать в одну корпорацию. По началу сложно им было, но привыкли они. Для того, что бы получить заработок, нужно было работать добросовестно и качественно. Для умного друга не представляло особого труда выполнять требования компании, а вот ленивый работал медленно и плохо. Вот конец рабочего дня. Раздают зарплату. Особо выделяют хорошо работающего умника-друга и повышают его на звание выше, то есть и зарплата у него стала больше. А вот ленивца никак не отметили и зарплату за ужасную работу не дали. Разозлился ленивец, ведь считал себя правым во всем, и медленную работу он считал залогом отличного качества. С подобной фразой уволился с работы. Куда не отправлялся, нигде его не принимали, ведь не учился он в школе, постоянно прогуливал, знаний не получал. Живет теперь ленивец на улице возле свалки тупой, неотесанный. Питается мусором, пока его друг уже открыл собственную компанию по производству гоночных машин. НУ, КАК-ТО ТАК) ДАЛЬШЕ НА СВОЙ ВКУС ПЕРЕДЕЛАЕШЬ)