Сочинить сказку смешарики в стране десятичных дробей

Сочинить сказку смешарики в стране десятичных дробей

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Как-то раз Лосяш нашел у себя в библиотеки странную карту....Остальное я дописала тебе!
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