Социальные основы государства.

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Государство, политика которого направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся[2]. Стремление к социальному государству является одним из ключевых положений политических программ социал-демократов. Упоминание о социальном государстве содержится в конституциях и других высших законодательных актах многих стран. Теория государства всеобщего благоденствия предполагает, что социальные гарантии обеспечиваются путём государственного регулирования экономики (прежде всего, крупного бизнеса) и налоговой политикой. Однако социальное государство здесь по своей сути кардинально отличается от социалистического[3]. Многие сторонники социального государства считают, что именно реализация этих идей «создала благосостояние Запада после Второй мировой войны»[4].