Соедените по порядку точки a b c d отрезками. Провкрьте, является ли полученный четы??ёхугольник прямоугольником.

Математика
Соедените по порядку точки a b c d отрезками. Провкрьте, является ли полученный четы??ёхугольник прямоугольником.
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Гость:
Является! Так как все точки соединены между собой
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