Соедини приставки,отдели I предлоги. 1.Мужчина надел шляпу НА бок.Медведь во сне п??ревернулся НА бок. 2. К низу скамьи была прибита маленькая дощечка.Ветер пригнул берёзу К низу. 3. С начала подумай,потом отвечай.Дожди шли ...
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Соедини приставки,отдели I предлоги. 1.Мужчина надел шляпу НА бок.Медведь во сне п??ревернулся НА бок. 2. К низу скамьи была прибита маленькая дощечка.Ветер пригнул берёзу К низу. 3. С начала подумай,потом отвечай.Дожди шли беспрерывно С начала весны. 4. В ширь и В даль раскинулись бескрайние кубанские поля. В даль туманную двигались отряды бойцов. У существительных в последней паре предложений определи падеж. Выпиши слова с приставками.Выдели приставки.У наречий выдели те суффиксы,при помощи которых они образованы.
Ответ(ы):
Гость:
1. набок, на бок 2. книзу , к низу 3. сначала, с начала 4. в даль, вдаль
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