Соедини приставки,отдели I предлоги. 1.Мужчина надел шляпу НА бок.Медведь во сне п??ревернулся НА бок. 2. К низу скамьи была прибита маленькая дощечка.Ветер пригнул берёзу К низу. 3. С начала подумай,потом отвечай.Дожди шли ...

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Соедини приставки,отдели I предлоги. 1.Мужчина надел шляпу НА бок.Медведь во сне п??ревернулся НА бок. 2. К низу скамьи была прибита маленькая дощечка.Ветер пригнул берёзу К низу. 3. С начала подумай,потом отвечай.Дожди шли беспрерывно С начала весны. 4. В ширь и В даль раскинулись бескрайние кубанские поля. В даль туманную двигались отряды бойцов. У существительных в последней паре предложений определи падеж. Выпиши слова с приставками.Выдели приставки.У наречий выдели те суффиксы,при помощи которых они образованы.

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