Соедини стрелками причины и следствия событий в истории России. Поясни своё решение. Революция 1917 года, отмена крепостного права, развитие промышленности, конец Российской империи
Окружающий мир
Соедини стрелками причины и следствия событий в истории России. Поясни своё решение. Революция 1917 года, отмена крепостного права, развитие промышленности, конец Российской империи
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Революция - конец Империи отмена крепостного права - развитие промышленности
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