Соедините подходящую букву с цифрой: А) 1. Полуостров Таймыр (Красноярский край) 2. Оренбурская область 3. Республика Кабардино-Балкария 4. Калужская область 5. Ирку тская область а) Тундра б) Тайга в) Шир...

Соедините подходящую букву с цифрой: А) 1. Полуостров Таймыр (Красноярский край) 2. Оренбурская область 3. Республика Кабардино-Балкария 4. Калужская область 5. Ирку тская область а) Тундра б) Тайга в) Широколиственные леса г) Степи д) Альпийские луга