Соедините предложенные конструкции подходящими по смыслу разделительными союза??и. Объясните, какие значения (и стилистические оттенки) привносят в предложение разные союзы. Любые ли союзы подходят к каждому предложению, то ест...

Гость: Гость:

1) Не то мы будем противостоять неудачами, не то неудачи погубят нас. 2) То ли ночная птица вскрикнула, то ли колодезный ворот скрипнул. 3) Либо глаза волка в темноте светятся, либо горят огоньки долгожданного постоялого двора. 4) Или ребенок утомился и заснул, или он притворяется спящим.