Соедините предложенные конструкции подходящими по смыслу разделительными союза??и. Объясните, какие значения (и стилистические оттенки) привносят в предложение разные союзы. Любые ли союзы подходят к каждому предложению, то ест...
Русский язык
Соедините предложенные конструкции подходящими по смыслу разделительными союза??и. Объясните, какие значения (и стилистические оттенки) привносят в предложение разные союзы. Любые ли союзы подходят к каждому предложению, то есть взаимозаменяемы ли они? 1) Мы будем противостоять неудачами – неудачи погубят нас. 2) Ночная птица вскрикнула – колодезный ворот скрипнул. 3) Глаза волка в темноте светятся – горят огоньки долгожданного постоялого двора. 4) Ребенок утомился и заснул – он притворяется спящим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Не то мы будем противостоять неудачами, не то неудачи погубят нас. 2) То ли ночная птица вскрикнула, то ли колодезный ворот скрипнул. 3) Либо глаза волка в темноте светятся, либо горят огоньки долгожданного постоялого двора. 4) Или ребенок утомился и заснул, или он притворяется спящим.
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