Сожгли 1,5 моль магния . найдите массу полученного оксида магния . какое количество вещества кислорода затрачено

2Mg+O22MgO Магния у нас по уравнению 2 моль, оксида магния так же 2 моль у нас есть пропорция: 1,5*2/2 =1,5 моль (MgO) m(MgO)=1,5*24(молярная масса)=36 г Теперь ищем химическое количество кислорода по магнию: у нас есть пропорция: 1,5*1/2=0,75 моль Ответ: m(MgO)=36 г. ; n(O)=0,75 моль ;